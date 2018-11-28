Мэтт Дюшейн в бейсбольном стиле забил победный гол в матче с «Филадельфией»

«Оттава Сенаторз» обыграл «Филадельфию Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча прошла на арене «Веллс Фарго-центр» в Филадельфии и закончилась со счётом 4:3 (1:1, 2:0, 0:3) в пользу гостей. Решающим в матче стал третий период, в котором «Сенаторз» забросили три шайбы.

Настоящим украшением матча стала победная шайба «Оттавы», автором которой стал Мэтт Дюшейн. Канадский форвард на скорости ворвался в зону «Флайерз», нанёс бросок по воротам, однако угодил в клюшку защитника «лётчиков» Радко Гудаса, после чего шайба взмыла в воздух, а Дюшейн в бейсбольном стиле слёту переправил её в ворота Энтони Столарза.

Видео гола также можно посмотреть на официальном канале НХЛ в YouTube.