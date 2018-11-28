Кэлвин Питерсен совершил невероятный сейв в матче с «Ванкувером»

«Лос-Анджелес Кингз» победил «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на «Роджерс Арене» в Ванкувере и закончилась со счётом 2:1 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 1:0) в пользу гостей.

Главным героем матча стал американский вратарь «Лос-Анджелеса» Кэлвин Питерсен. 24-летний вратарь, начинавший этот сезон в статусе четвёртого номера «королей», стал основным голкипером «Кингз» после череды травм во вратарской линии. В матче с «косатками» Питерсен отразил 32 броска, а самым запоминающимся моментом встречи стал сейв Кэлвина в середине первого периода. Шведский форвард «Кэнакс» Луи Эрикссон бросал уже в пустые ворота, однако уроженец Ватерлоо в эффектном броске остановил шайбу.

Видео момента можно посмотреть в «твиттере» FOX Sports West.