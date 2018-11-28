Ковальчук снова сыграл меньше 10 минут и не смог набрать очки в 10-й игре подряд

«Лос-Анджелес Кингз» победил «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на «Роджерс Арене» в Ванкувере и закончилась со счётом 2:1 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 1:0) в пользу гостей.

Российский нападающий «Лос-Анджелеса» Илья Ковальчук провёл на льду 9 минут 5 секунд, нанёс один бросок в створ ворот и выполнил два силовых приёма. Ковальчук второй матч подряд начал в четвёртом звене и снова отыграл меньше 10 минут. Его серия без очков составляет уже 10 матчей. Последний раз форвард отметился результативными действиями в матче с «Анахайм Дакс», который прошёл три недели назад. В той игре россиянин стал автором заброшенной шайбы и двух результативных передач.



В 24 матчах этого сезона на счету Ильи пять заброшенных шайб и девять голевых передач при показателе полезности «-13».