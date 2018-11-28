Арбитры после видеопросмотра не увидели гол Коннора Макдэвида в овертайме

«Эдмонтон Ойлерз» победил «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне и закончилась со счётом 1:0 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 1:0) в пользу хозяев.

«Нефтяники» могли победить ещё раньше, однако арбитры после видеопросмотра не засчитали гол капитана «Эдмонтона» Коннора Макдэвида. Канадский форвард сначала не сумел переиграть в ближнем бою Антона Худобина, однако Александр Радулов неаккуратно сыграл клюшкой и отправил шайбу в ворота своей команды. Подоспевший к эпизоду защитник «Старз» Гэвин Байройтер выбросил шайбу с ленточки ворот Худобина. После долгого видеопросмотра было определено, что шайба полностью не пересекла линию ворот.

Видео момента также можно посмотреть на официальном канале Sportsnet в YouTube.