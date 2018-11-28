Дежарден: я не использую преимуществ Ковальчука, ему будет тяжело найти игру

Главный тренер «Лос-Анджелес Кингз» Уилли Дежарден перед матчем с «Ванкувер Кэнакс» объяснил, почему ограничил игровое время Ильи Ковальчука.

«Я не думаю, что для него будет трудно пройти через это. У Ильи отличное отношение к делу. Он хочет играть в каждой смене, он первым приходит на тренировку и не держит негатив в голове. Конечно, когда ты всегда был парнем, который играл в первом или втором звене, тяжело воспринимать перевод в четвёртое. Ему будет тяжело найти свою игру. Возможно, это не совсем честно по отношению к нему, потому что сейчас я не использую его самые сильные стороны. В то же время я отвечаю за команду, мне нужно найти место, где он подойдёт. У нас есть ещё работа, а его отношение к делу просто великолепно. Никакой конкретный «месседж» я Ковальчуку послать не пытаюсь. Я принял это решение только потому, что это давало нам наилучшие шансы на хорошую игру на выезде. После матча мы оценим эффективность», — сказал Дежарден.

«Короли» в игре с «Кэнакс» добились победы (2:1 ОТ), а Ковальчук провёл на льду 9 минут 5 секунд, нанёс один бросок в створ ворот и выполнил два силовых приёма. Ковальчук второй матч подряд начал в четвёртом звене и снова отыграл меньше 10 минут. Последний раз результативными действиями форвард отличался в матче с «Анахайм Дакс», который прошёл три недели назад.