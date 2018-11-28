Лебрюн: семье Ковальчука хорошо в Лос-Анджелесе, он не ищет перемен

Известный североамериканский инсайдер Пьер Лебрюн поделился мнением о ситуации с Ильей Ковальчуком, который переместился в четвёртое звено «Лос-Анджелеса» и проводит на льду меньше 10 минут за матч.

«Ковальчук никуда не денется. Он подписал трёхлетнюю сделку на $ 6,25 млн в год, и «короли» по-прежнему считают, что она может быть оправдана. С точки зрения игрока, его семья хорошо чувствует себя в Лос-Анджелесе, его дети ходят в местную школу, и никаких перемен он не ищет. Кроме того, у него есть контроль над ситуацией в виде пункта в контракте, запрещающего обмен. Да и команда вряд ли захочет касаться его контракта, пока не потребуются серьёзные меры. Поэтому решения должны исходить изнутри.

К чести Ильи, мне сообщили, что реакция игрока на последние события была положительной, он пытается справиться с ситуацией. Генеральный менеджер «Кингз» Роб Блейк сказал, что несколько раз разговаривал с Ковальчуком, у них хорошие отношения. Я бы не списывал Ковальчука со счетов. Он — гордый спортсмен. Я думаю, что лучшие матчи у него впереди», — отметил Лебрюн.