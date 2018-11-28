Ковальчук: мне всё равно. Если будем выигрывать, я готов играть по шесть минут

Нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук прокомментировал резкое снижение игрового времени в последних матчах.

«Я не знал, каково это — быть на скамейке, потому что это в первый раз в моей карьере. Я сидел там весь третий период, но, знаете, я такой человек, который всегда остаётся позитивным. Мне всё равно. Мы победили, и это всё, что имеет значение.



Мои отношения с Дежарденом? Думаю, это должно оставаться между мной и тренером. Ему нужно было что-то менять, и он это сделал. Мы выиграли. Если мы собираемся выигрывать и остальные встречи, я готов играть по шесть минут за матч, — приводит слова Ковальчука The Athletic.

Илья Ковальчук в игре с «Ванкувер Кэнакс» (2:1 ОТ) провёл на льду 9 минут 5 секунд, нанёс один бросок в створ ворот и выполнил два силовых приёма.