Бывший голкипер СКА Микко Коскинен признан третьей звездой дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига на своём официальном сайте сообщила имена троих лучших хоккеистов прошедшего игрового дня. Российские игроки в тройку лучших не попали.

Третьей звездой дня признан финский вратарь «Эдмонтон Ойлерз» Микко Коскинен, отыгравший на ноль в игре с «Даллас Старз» (1:0 ОТ). Бывший голкипер СКА отразил 28 бросков и во второй раз в этом сезоне оформил шат-аут.

Второй звездой назван американский нападающий «Оттавы Сенаторз» Брэди Ткачук, оформивший дубль и сделавший результативную передачу во встрече с «Филадельфией Флайерз» (4:3). Ткачук провёл лучший матч за карьеру в лиге.

Главной звездой стал канадский форвард «Вегас Голден Найтс» Коди Икин, набравший 3 (2+1) очка в матче с «Чикаго Блэкхоукс» (8:3).