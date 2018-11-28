Итоги дня НХЛ для россиян: пятая подряд победа Варламова, конец серии Малкина

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В 10 матчах дня приняли участие 13 российских хоккеистов.

Голкипер «Колорадо» Семён Варламов отразил 36 бросков из 38. Победа стала для него пятой подряд. Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин прервал семиматчевую результативную серию. Его полезность «-3» стала худшей в команде. Нападающий «Далласа» Валерий Ничушкин провёл на льду 13 минут 39 секунд, за которые отметился двумя бросками и тремя силовыми приёмами. Форвард продлил безголевую серию до 20 матчей со старта сезона. Нападающий «Лос-Анджелеса» Илья Ковальчук провёл на льду 9 минут 5 секунд, нанёс один бросок в створ ворот и выполнил два силовых приёма. Ковальчук второй матч подряд начал в четвёртом звене и снова отыграл меньше 10 минут. Его серия без очков составляет уже 10 матчей.

Вратарь Клуб Сейвы %ОБ Счёт Худобин «Даллас» 30 из 31 96,8 0:1 ОТ Варламов «Колорадо» 36 из 38 94,7 3:2