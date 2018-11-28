Главным тренером «Северстали» стал Андрей Разин, информирует официальный сайт череповецкого клуба. Евгений Михалкевич, Андрей Карпин и Игорь Захаров продолжат работать в тренерском штабе «Северстали».

Ранее специалист руководил саратовским «Кристаллом» и ижевской «Ижсталью», выступавшими в ВХЛ. Также работал главным тренером в командах КХЛ «Автомобилист», «Югра» и «Адмирал».

20 ноября пост генерального менеджера «Северстали» оставил Валерий Зелепукин. Вместе с ним череповецкий клуб покинули помощник тренера Дмитрий Ерофеев и тренер по работе с вратарями Дмитрий Хомутов.



12 ноября руководство «Северстали» освободило от занимаемой должности главного тренера команды Александра Гулявцева. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Павел Торгаев.