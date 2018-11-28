Холмгрен: судьба Хэкстола в руках нового генерального менеджера, это его работа

Президент «Филадельфии Флайерз» Пол Холмгрен прокомментировал отставку Рона Хекстолла с постов генерального менеджера и вице-президента клуба.

«Что будет с Хэкстолом? Я не люблю откладывать дела в долгий ящик, но мне придётся это сделать. Это дело нового генерального менеджера. Я не хотел бы говорить, что судьба Дэйва Хэкстола находится в руках нового генерального, но так оно и есть. Я не буду принимать это решение. Это работа генменеджера.

Есть ли аспекты игры, в которых мы могли бы выглядеть лучше? Безусловно. Мы слабо играем в неравных составах. Но обвинять в этом только тренера было бы неправильно. В этом есть и вина игроков. Они это понимают. Все знают, в каком мы положении. Все понимают, что нам надо исправить ситуацию. Сейчас наступает такой период. Мне надо найти нового генерального менеджера, а дальше посмотрим. Мне нравится Хэкстол. Думаю, что он хороший тренер. Надеюсь, что новый генеральный менеджер даст ему шанс оценить, как он готовится к матчам, как руководит игрой команды. Надо дать ему шанс, он его заслужил.

Увольнение Хекстолла? Я решил, что такой шаг необходим команде, чтобы она могла двигаться вперед. Для этого на этом посту нам нужен человек с другим мышлением. Рон не хотел отказываться от своего плана, настаивал на нём. Он всё тщательно продумывает, много хорошего сделал для команды, но для того, чтобы у неё были хорошие шансы для движения вперёд, нам нужно было пойти на то, что и было сделано», — цитирует Холмгрена официальный сайт НХЛ.