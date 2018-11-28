Шаттенкирк: мне было стыдно за отправление в запас, казалось, что обманываю себя

Защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» Кевин Шаттенкирк прокомментировал свою неудачную игру по возвращении в строй после травмы и операции.

«Мне тяжело было принять то, что я не могу сразу играть на своём уровне. Перед сезоном я знал, что летом делал всё возможное, занимался в тренажёрном зале, на льду. Но когда оказываешься на площадке во время игры и ощущаешь настоящие скорости, понимаешь, что предстоит сделать ещё один шаг. Так всё было в моём случае. Я не играл с января, хотел вернуться и сразу же заявить о себе. Но не всегда всё получается так, как хочется тебе или команде. Я очень расстроился, что не всё сложилось. Мне нужно было перевести дух. Мне очень помогло то, что я пропустил один матч. Оба тренера — Куинн и Рафф — подошли ко мне и сказали: «Вот так ты играть не будешь».

Меня отправили в запас на одну игру? В матче против «Каролины» мы играли в семь защитников. Такая схема никогда не работает, и я оказался тем самым лишним звеном. Мне было стыдно, что я оказался на лавке, провёл так мало времени на льду. И я понял, что тренеры недовольны моей игрой. Ещё одно. Мне самому надо было оценить, как я играю. Для этого нужно два или три дня, чтобы посмотреть на себя в зеркало. Мне казалось, что я обманываю себя. Надо было посмотреть на хоккей со стороны. Когда смотришь матч сверху, видишь, как разворачиваются события. Так всё становится понятнее. Это помогает расставить всё по местам и применить увиденное на практике в следующих играх. Мне это помогло», — цитирует Шаттенкирка официальный сайт НХЛ.