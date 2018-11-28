Тихонов: в СКА хорошая, дружная конкуренция, которая делает нас сильнее

Нападающий СКА Виктор Тихонов поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ с «Витязем».

«Перелёты всегда тяжёленькие: пока приедешь в аэропорт, пока в самолёт сядешь, пока всё загрузят – почти весь день уходит. Тем более когда в Европу летаешь. Мы вылетели утром, прилетели уже вечером. Но нам тренеры дали отдохнуть, мы успели восстановиться и сегодня уже с новыми силами вышли.

Я долго не играл? Да, это рабочий момент. У нас всё-таки глубокий состав, много хороших игроков. Все знают, что нужно зацепиться за шанс, когда он предоставляется. У нас хорошая, дружная конкуренция, которая делает нас сильнее.

Победная серия с «Витязем»? Обязательно нужно продлить эту серию. Самое главное – играть в наш хоккей. Чем быстрее будем играть, тем лучше. Но и у «Витязя» много хороших хоккеистов, большинство разыгрывают. Нужно меньше удаляться и меньше ошибаться», — цитирует Тихонова официальный сайт СКА.