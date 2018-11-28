Анисимов: генеральные менеджеры сами попросили очистить хоккей от симуляции

Главный арбитр Континентальной хоккейной лиги Алексей Анисимов оценил уровень судейства в первой половине регулярного чемпионата, а также рассказал о борьбе с симуляцией.

«Уровень судейства? Думаю, будет справедливо, если оценю его на четвёрку. До пятёрки мы ещё не дотягиваем, эта отметка требует безупречной работы. Очень важно, что наши арбитры вышли на определённый уровень, теперь нужно его поддерживать. Между тем были встречи, в которых судьи роняли эту планку.

Борьба с симуляцией? Тенденция позитивная. На последней встрече с генеральными менеджерами клубов мы ждали от них отрицательной реакции на принятые меры. Слушком уж свежо было в памяти, что творилось на аналогичном обсуждении два года назад, когда мы впервые приступили к этой борьбе. Когда ввели штрафы в 150 тысяч рублей, было сколько возмущений! Пришлось немного ослабить гайки, после чего кривая симуляции поползла снова вверх. Так вот нынче генеральные менеджеры сами попросили очистить хоккей от неё. И очень приятно, что игроки и тренеры согласились с принятыми мерами. Сейчас волна симуляции пошла на спад», — цитирует Анисимова официальный сайт КХЛ.