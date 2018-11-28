Кудашов: повреждение Прохоркина неприятное, будем смотреть день ото дня

Тренер СКА Алексей Кудашов поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ с «Витязем».

«Долго летели? На самом деле ничего страшного нет. Это четвёртая игра подряд, по плану у нас и шли восстановительные процедуры, разбор соперника, своей игры. Чем опасен соперник? Контратаки. Команда старается играть от обороны и использовать свои моменты в контратаке — этому уделим особое внимание.

Состояние Прохоркина? По повреждению тяжело говорить, тем более оно немного неприятное. Давайте смотреть ото дня ко дню, времени до следующей домашней серии довольно много, будем надеяться, что он будет готов.

Посмотрим по сочетаниям, не хочется бежать впереди паровоза. В прошлой игре звено Дацюка с Плотниковым и Тихоновым выглядело неплохо, поэтому есть шанс, что они останутся вместе. Есть и ротация, есть и повреждения у некоторых игроков. Не хочу вдаваться в детали, ситуации разные. В воротах сыграет Хелльберг», — цитирует Кудашова официальный сайт СКА.