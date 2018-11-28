Гол нападающего ЦСКА Антона Слепышева признан лучшим на неделе в КХЛ

Континентальная хоккейная лига на своём официальном сайте опубликовала список 10 самых красивых заброшенных шайб прошедшей игровой недели. Возглавила топ-10 красивая шайба нападающего ЦСКА Антона Слепышева. Форвард ЦСКА поразил ворота СКА.
10. Алексей Макеев и Борна Рендулич («Витязь»);
9. Кирилл Воронин и Александр Черников («Адмирал»);
8. Брайан О’Нилл и Сами Лепистё («Йокерит»);
7. Иржи Секач и Джастин Азеведу («Ак Барс»);
6. Николай Кулёмин («Металлург»);
5. Александр Хохлачёв и Артём Фёдоров («Спартак»);
4. Филип Хольм и Эндрю Кэйлоф («Торпедо»);
3. Алексей Маклюков и Алихан Асетов («Барыс»);
2. Найджел Доус и Стефан Да Коста («Автомобилист»);
1. Антон Слепышев (ЦСКА).
Видео также можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.