Гол нападающего ЦСКА Антона Слепышева признан лучшим на неделе в КХЛ

Континентальная хоккейная лига на своём официальном сайте опубликовала список 10 самых красивых заброшенных шайб прошедшей игровой недели. Возглавила топ-10 красивая шайба нападающего ЦСКА Антона Слепышева. Форвард ЦСКА поразил ворота СКА.

10. Алексей Макеев и Борна Рендулич («Витязь»);

9. Кирилл Воронин и Александр Черников («Адмирал»);

8. Брайан О’Нилл и Сами Лепистё («Йокерит»);

7. Иржи Секач и Джастин Азеведу («Ак Барс»);

6. Николай Кулёмин («Металлург»);

5. Александр Хохлачёв и Артём Фёдоров («Спартак»);

4. Филип Хольм и Эндрю Кэйлоф («Торпедо»);

3. Алексей Маклюков и Алихан Асетов («Барыс»);

2. Найджел Доус и Стефан Да Коста («Автомобилист»);

1. Антон Слепышев (ЦСКА).

Видео также можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.