Розыгрыш книги Александра Якушева «Всё начистоту. О хоккее и не только»

«Чемпионат» в «Телеграме» запустил конкурс, в котором разыгрывается книга

двукратного чемпиона Олимпийских игр, семикратного чемпиона мира и заслуженного тренера России Александра Якушева «Всё начистоту. О хоккее и не только».

Участникам достаточно подписаться на наш телеграм-канал, нажать на кнопку «Участвую!» под постом о розыгрыше и ждать итогов жеребьёвки. Победители будут определены 30 ноября в 17:46 мск.

В этой книге живая легенда ХК «Спартак» расскажет, почему именно красно-белым пришлось тяжелее всего после развала СССР, вспомнит о временах «ЯК-15», как обычный парень из рабочей семьи стал одним из лучших спортсменов своего времени.