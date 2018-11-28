Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр :
Главная / Хоккей /

Розыгрыш книги Александра Якушева «Всё начистоту. О хоккее и не только»

Розыгрыш книги Александра Якушева «Всё начистоту. О хоккее и не только»
Хоккей / КХЛ

«Чемпионат» в «Телеграме» запустил конкурс, в котором разыгрывается книга
двукратного чемпиона Олимпийских игр, семикратного чемпиона мира и заслуженного тренера России Александра Якушева «Всё начистоту. О хоккее и не только».

Участникам достаточно подписаться на наш телеграм-канал, нажать на кнопку «Участвую!» под постом о розыгрыше и ждать итогов жеребьёвки. Победители будут определены 30 ноября в 17:46 мск.

В этой книге живая легенда ХК «Спартак» расскажет, почему именно красно-белым пришлось тяжелее всего после развала СССР, вспомнит о временах «ЯК-15», как обычный парень из рабочей семьи стал одним из лучших спортсменов своего времени.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент