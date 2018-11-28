Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр :
Главная / Хоккей /

Разин: не провёл в «Северстали» ещё ни одной тренировки, а уже завтра игра

Разин: не провёл в «Северстали» ещё ни одной тренировки, а уже завтра игра
Хоккей / КХЛ

Новый главный тренер череповецкой «Северстали» Андрей Разин прокомментировал своё назначение.

«Руководить командой КХЛ – это мечта и желание любого российского тренера. Я практически год был без работы, ждал. Были предложения, но практически все не из КХЛ. Рад, что дождался.

Я ещё не провёл ни одной тренировки, а завтра уже игра. Поэтому надо как можно быстрее познакомиться с командой, с ребятами. Узнать, чем они дышат. У них была череда поражений. И, естественно, самое основное – это заставить их поверить в свои силы, поверить, что они могут выигрывать.

Сейчас посмотрим, в каком физическом состоянии команда. По тактике: я даже не буду смотреть, какая она была, сразу начнём с чистого листа. Будем идти к тому, что я бы хотел видеть в команде», – цитирует Разина официальный сайт «Северстали».

Главным тренером «Северстали» стал Андрей Разин
27-летний Михаил Щедрин назначен на пост генерального менеджера «Северстали»
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент