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«Сибирь» упустила перевес в четыре шайбы, но победила «Куньлунь» по буллитам

«Сибирь» упустила перевес в четыре шайбы, но победила «Куньлунь» по буллитам
Хоккей / КХЛ

«Сибирь» обыграла «Куньлунь Ред Стар» со счётом 6:5 Б в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который прошёл в Шанхае.

Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ

Гости открыли счёт на 10-й минуте усилиями Никиты Михайлова, однако хозяева восстановили равновесие уже спустя три минуты – отметился Олли Палола. Следующие 35 минут встречи забивала только «Сибирь» — отличились Шейн Принс, Жильбер Брюле, Юкка Пельтола и Михайлов, оформивший дубль.

Китайский коллектив сумел отыграть четыре шайбы в заключительном периоде усилиями Патрика Лунда, Вилле Лаюнена и Палолы, оформившего хет-трик. Судьба противостояния решилась в серии буллитов, где удача оказалась на стороне новосибирской команды.

Команда Александра Андриевского одержала пятую победу подряд, а «Куньлунь Ред Стар» проиграл во второй раз за последние три игры.

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
28 ноября 2018, среда. 14:30 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
5 : 6
1:3, 0:2, 4:0, 0:1, 0:1
Сибирь
Новосибирская область
0:1 – Михайлов (Игнатович, Казаков) – 09:30 (5x5), 1:1 – Палола (Витасек, Лунд) – 12:52 (5x5), 1:2 – Принс (Алексеев, Брюле) – 14:03 (5x5), 1:3 – Брюле (Игнатович, Пельтола) – 18:53 (5x5), 1:4 – Пельтола (Брюле, Шаров) – 38:07 (4x3), 1:5 – Михайлов (Казаков, Игнатович) – 38:57 (4x4), 2:5 – Лунд (Витасек, Бек) – 48:33 (5x5), 3:5 – Лаюнен (Лунд) – 51:45 (5x5), 4:5 – Парлетт – 59:45 (6x5), 5:5 – Палола – 59:57 (6x5), 5:6 – Романцев – 65:00
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