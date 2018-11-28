«Сибирь» упустила перевес в четыре шайбы, но победила «Куньлунь» по буллитам

«Сибирь» обыграла «Куньлунь Ред Стар» со счётом 6:5 Б в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который прошёл в Шанхае.



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Гости открыли счёт на 10-й минуте усилиями Никиты Михайлова, однако хозяева восстановили равновесие уже спустя три минуты – отметился Олли Палола. Следующие 35 минут встречи забивала только «Сибирь» — отличились Шейн Принс, Жильбер Брюле, Юкка Пельтола и Михайлов, оформивший дубль.

Китайский коллектив сумел отыграть четыре шайбы в заключительном периоде усилиями Патрика Лунда, Вилле Лаюнена и Палолы, оформившего хет-трик. Судьба противостояния решилась в серии буллитов, где удача оказалась на стороне новосибирской команды.

Команда Александра Андриевского одержала пятую победу подряд, а «Куньлунь Ред Стар» проиграл во второй раз за последние три игры.

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.