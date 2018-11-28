The Athletic: Панарин готов рассмотреть предложение «Чикаго» в межсезонье

Нападающий Артемий Панарин готов в межсезонье рассмотреть предложение «Чикаго Блэкхоукс», если оно поступит. Об этом сообщает The Athletic.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Панарин начинал карьеру в НХЛ в «Чикаго» и провёл там два сезона, после чего его обменяли в «Коламбус Блю Джекетс». Летом у него заканчивается контракт, и ранее сам россиянин дал понять, что планирует сменить команду после сезона.



В данный момент Панарин является лучшим бомбардиром «Блю Джекетс» – в 23 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги он набрал 26 (6+20) очков при показателе полезности «+4».

За два сезона в Городе ветров Артемий провёл 162 матча в регулярном чемпионате, забросил 61 шайбу и отдал 90 результативных передач.