«Куньлунь» — «Сибирь»: хозяева сравняли счёт, забив 2 гола в последние 15 секунд

«Сибирь» упустила преимущество в четыре шайбы по ходу третьего периода выездного матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Куньлунь Ред Стар».



Подопечные Александра Андриевского выигрывали со счётом 5:1, но умудрились пропустить четыре шайбы. Примечательно, что ещё за 15 секунд до финальной сирены китайская команда уступала с разницей в два гола, но сумела уйти от поражения в основное время. Обе шайбы на свой счёт записал Олли Палола, который оформил хет-трик.

Посмотреть видео четвёртого гола «Куньлуня» можно на официальном сайте КХЛ.

Посмотреть видео пятого гола «Куньлуня» можно на официальном сайте КХЛ.

Несмотря на потерю солидного преимущества новосибирцы добились своего в серии буллитов, одержав пятую победу подряд.