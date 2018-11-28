Континентальная хоккейная лига на официальном сайте опубликовала список травмированных игроков.
«Авангард»:
Рямё Карри.
«Автомобилист»:
Белоусов Георгий
Егоршев Станислав
Трямкин Никита.
«Адмирал»:
Сироткин Никита
Таратунин Тимур.
«Ак Барс»:
Ландер Антон
Малыхин Фёдор
Шарыченков Александр
Юдин Дмитрий.
«Амур»:
Кондратьев Максим
Турбин Павел.
«Барыс»:
Блэкер Джесси
Боченски Брэндон.
«Витязь»:
Чернов Павел.
«Динамо» Р:
Скворцов Гунарс.
«Йокерит»:
Анттила Марко
Йенсен Никлас
Ландин Майк
Регин Петер
Рясянен Эмели.
«Куньлунь Ред Стар»:
Граньяни Марк-Андре
Редлихс Кришьянис.
«Локомотив»:
Коршков Егор
Рафиков Рушан.
«Нефтехимик»:
Полашек Адам
Сергеев Андрей.
«Салават Юлаев»:
Панин Григорий
Солодухин Вячеслав.
«Северсталь»:
Васильев Валерий
Казаковцев Николай
Казионов Дмитрий
Макаров Александр
Эштон Картер.
«Сибирь»:
Мнацян Самвел
Пиганович Олег.
СКА:
Дергачёв Александр
Зуб Артём.
«Спартак»:
Гончаров Максим
Лисин Энвер.
«Торпедо»:
Варнаков Михаил
Ураков Кирилл.
«Трактор»:
Бергстрём Александр
Йюнге Рихард
Пеньковский Артём
Рясенский Евгений
Хлыстов Никита
Шинин Александр.
ХК «Динамо» М:
Афиногенов Максим
Закриссон Патрик
Индрашис Микс
Тарасов Даниил.
ХК «Сочи»:
Архипов Дмитрий
Коллинз Шон
Лугин Дмитрий
Мосалёв Денис
Погоришный Олег
Хлопотов Вадим.
Опубликован список травмированных игроков КХЛ