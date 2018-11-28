Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр :
Главная / Хоккей /

Опубликован список травмированных игроков КХЛ

Опубликован список травмированных игроков КХЛ
Хоккей / КХЛ

Континентальная хоккейная лига на официальном сайте опубликовала список травмированных игроков.

«Авангард»:
Рямё Карри.

«Автомобилист»:
Белоусов Георгий
Егоршев Станислав
Трямкин Никита.

«Адмирал»:
Сироткин Никита
Таратунин Тимур.

«Ак Барс»:
Ландер Антон
Малыхин Фёдор
Шарыченков Александр
Юдин Дмитрий.

«Амур»:
Кондратьев Максим
Турбин Павел.

«Барыс»:
Блэкер Джесси
Боченски Брэндон.

«Витязь»:
Чернов Павел.

«Динамо» Р:
Скворцов Гунарс.

«Йокерит»:
Анттила Марко
Йенсен Никлас
Ландин Майк
Регин Петер
Рясянен Эмели.

«Куньлунь Ред Стар»:
Граньяни Марк-Андре
Редлихс Кришьянис.

«Локомотив»:
Коршков Егор
Рафиков Рушан.

«Нефтехимик»:
Полашек Адам
Сергеев Андрей.

«Салават Юлаев»:
Панин Григорий
Солодухин Вячеслав.

«Северсталь»:
Васильев Валерий
Казаковцев Николай
Казионов Дмитрий
Макаров Александр
Эштон Картер.

«Сибирь»:
Мнацян Самвел
Пиганович Олег.

СКА:
Дергачёв Александр
Зуб Артём.

«Спартак»:
Гончаров Максим
Лисин Энвер.

«Торпедо»:
Варнаков Михаил
Ураков Кирилл.

«Трактор»:
Бергстрём Александр
Йюнге Рихард
Пеньковский Артём
Рясенский Евгений
Хлыстов Никита
Шинин Александр.

ХК «Динамо» М:
Афиногенов Максим
Закриссон Патрик
Индрашис Микс
Тарасов Даниил.

ХК «Сочи»:
Архипов Дмитрий
Коллинз Шон
Лугин Дмитрий
Мосалёв Денис
Погоришный Олег
Хлопотов Вадим.

Интриги дня КХЛ: «Ак Барс» выиграет в рекордном матче Зарипова
А «Сибирь» впервые победит в Китае.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент