Андриевский: наверное, я допустил ошибку, не взяв тайм-аут в третьем периоде

Главный тренер «Сибири» Александр Андриевский прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Куньлунь Ред Стар» (6:5 Б).



«Начнём с того что выиграли, победа есть победа, завоевали два очка. Конечно, не сложился третий период. Это уже не первая игра, когда мы ведём в счете, и создаём сами себе проблемы. Поэтому я вижу, что в этом направлении надо работать в первую очередь. Ещё раз хочу поздравить всех с победой.



Почему не взяли тайм-аут после третьего или четвёртого гола? Если так говорить, не хочется мне здесь показаться самоуверенным, что мы всё-таки доведём игру до победы в основное время, но, наверное, да, это моя ошибка», — передаёт слова Андриевского корреспондент «Чемпионата» Магжан Тулюбаев.

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