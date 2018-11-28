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Олег Знарок отправится с молодёжной сборной России на чемпионат мира в Канаду

Олег Знарок отправится с молодёжной сборной России на чемпионат мира в Канаду
Хоккей / МЧМ по хоккею-2019

Первый вице-президент Федерации хоккея России, руководитель штаба сборной России Роман Ротенберг сообщил, что консультант штаба сборной Олег Знарок отправится с молодёжной сборной на чемпионат мира в Канаду.

Календарь молодёжного чемпионата мира—2019

«Сегодня у нас было совещание, на котором мы приняли решение, что Олег Валерьевич поедет на молодёжный чемпионат мира со сборной России. В этом ничего нового нет, поскольку он будет консультировать все наши команды, будет летать и на другие турниры с участием сборных, включая юниорские, женские», — приводит слова Ротенберга ТАСС.

Молодёжный чемпионат мира пройдёт с 26 декабрая по 5 января в Ванкувере и Виктории. Российская команда попала в группу А, её соперниками станут сборные Канады, Чехии, Швейцарии и Дании.

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