«Витязь» — СКА: Дацюк выйдет в первом звене с Тихоновым и Плотниковым

Стали известны составы «Витязя» и СКА на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра состоится сегодня, 28 ноября, начало — в 19:30 мск.

В составе питерского клуба отсутствует травмированный форвард Николай Прохоркин, которого в тройке с Никитой Гусевым и Максимом Карповым заменил Ярно Коскиранта. Вместо финна в четвёртое звено отправлен Олег Ли.

«Витязь»:



Сапрыкин;

Катичев — Мозик, Хривик — Аалтонен – Сёмин;

Евсеенков — Стасенко, Макеев — Никулин – Рендулич;

Головков — Воронков, Кокарев — Швец-Роговой – Потехин;

Епишин, Выглазов — Моисеев — Комаров.



СКА:



Хелльберг (Шестёркин);

Токранов – Белов, Тихонов – Дацюк – Плотников;

Гавриков — Рундблад, Гусев — Коскиранта — Карпов;

Рукавишников – Зубарев, Кузьменко — Бывальцев — Барабанов;

Сёмин, Ли — Каблуков — Кетов, Морозов.