Форвард московского «Динамо» Микс Индрашис выбыл из строя до конца года

Нападающий московского «Динамо» Микс Индрашис выбыл из строя до конца года, информирует официальный сайт клуба. Форвард внесён в список травмированных до конца 2018 года.

Игрок получил повреждение колена в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Йокеритом» (2:0).

В нынешнем сезоне 28-летний хоккеист провёл 32 матча, забросил девять шайб и отдал семь результативных передач при показателе полезности «-3» и 14 минутах штрафного времени.

Подопечные Владимира Крикунова занимают восьмое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 29 очков в 32 матчах регулярного чемпионата. Сегодня, 28 ноября, бело-голубые встречаются на своём льду со «Слованом», который занимает 10-е место на Западе.