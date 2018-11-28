Евгений Кузнецов приступил к тренировкам с «Вашингтоном» в бесконтактном джерси

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов приступил к тренировкам с командой в бесконтактном джерси, сообщает в своём «твиттере» журналист Изабель Хуршудян.



Россиянин получил травму верхней части тела в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Виннипег Джетс» (1:3), который состоялся в середине ноября. В первом периоде Кузнецов получил удар в голову от форварда «реактивщиков» Брэндона Танева и больше на льду не появлялся.



В сезоне-2018/19 Кузнецов провёл 18 матчей в регулярном чемпионате, забросил 6 шайб и отдал 15 результативных передач при показателе полезности «-3» и 22 минутах штрафного времени.



В тренировке столичной команды не принимает участия форвард Ти Джей Оши, получивший сотрясение мозга в игре с «Виннипегом».

Кузнецов попал под каток «Виннипега». Его вырубили локтем в голову Оши тоже досталось.