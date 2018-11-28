Данис Зарипов установил рекорд чемпионатов России по сыгранным матчам

Нападающий казанского «Ак Барса» Данис Зарипов установил рекорд чемпионатов России по хоккею по количеству проведённых матчей.

Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ

37-летний форвард вышел на лёд в домашней встрече с «Торпедо», которая проходит в эти минуты. Таким образом, Зарипов проводит свой 1164-й матч в чемпионатах России. По данному показателю пятикратный обладатель Кубка Гагарина обошёл предыдущего рекордсмена — белорусского нападающего Алексея Калюжного. Зарипов является трёхкратным чемпионом мира и чемпионом суперлиги.



В нынешнем регулярном чемпионате Зарипов сыграл в 24 встречах, сумев записать на свой счёт 14 (3+11) баллов при показателе полезности «+6» и восьми минутах штрафного времени.