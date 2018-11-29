Вернёт ли «Автомобилист» лидерство в КХЛ и другие матчи дня

Сегодня, 29 ноября, в Континентальной хоккейной лиге пройдёт шесть матчей регулярного чемпионата.



Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ



«Чемпионат» предлагает спрогнозировать результаты следующих встреч:



— «Амур» — «Сочи»;

— «Куньлунь Ред Стар» — «Сибирь»;

— «Салават Юлаев» — «Металлург;

— «Трактор» — «Адмирал»;

— «Авангард» — «Автомобилист»;

— «Спартак» — «Северсталь».

Принять участие в опросе также можно на PlayBuzz.