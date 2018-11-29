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Вернёт ли «Автомобилист» лидерство в КХЛ и другие матчи дня

Вернёт ли «Автомобилист» лидерство в КХЛ и другие матчи дня
Хоккей / КХЛ

Сегодня, 29 ноября, в Континентальной хоккейной лиге пройдёт шесть матчей регулярного чемпионата.

Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ

«Чемпионат» предлагает спрогнозировать результаты следующих встреч:

— «Амур» — «Сочи»;
— «Куньлунь Ред Стар» — «Сибирь»;
— «Салават Юлаев» — «Металлург;
— «Трактор» — «Адмирал»;
— «Авангард» — «Автомобилист»;
— «Спартак» — «Северсталь».

Принять участие в опросе также можно на PlayBuzz.

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Основин затерялся в «Салавате», «Автомобилисту» нужно укреплять оборону.
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