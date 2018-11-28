Яшин: «Вашингтон» играет неоднозначно, команда только недавно пошла на подъём

Известный в прошлом российский хоккеист Алексей Яшин поделился мнением о выступлении в нынешнем сезоне «Вегас Голден Найтс».



«С чем связаны изменения в игре команды? С тем, что «Вегас» пробился в финал Кубка Стэнли, и вообще в том плей-офф оставил слишком много эмоций. После такого сезона сложно проходить рутинную летнюю подготовку, втягиваться в новый марафон. Нужно время, чтобы опять войти в свою колею. В первую очередь, это вопрос психологии, что у тебя в голове.



Я думаю, что «Голден Найтс» сейчас уже вернулись к себе самим. Игра наладилась, стал лучше действовать вратарь, надежнее действует оборона. И посмотрите, теперь команда много забивает. Надеюсь, дальше будет только лучше.



Вообще это типичный синдром. Вот «Вашингтон» взял Кубок Стэнли, но сейчас эта команда играет неоднозначно. Только недавно пошла на подъём. А вспомните, как лихорадило «Питтсбург» после двух побед в плей-офф. И вот мне интересно, сможет ли «Вегас» сейчас найти нужную дисциплину», — приводит слова Яшина официальный сайт НХЛ.

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