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«Динамо» Мн — «Йокерит»: Кристиан Весалайнен забросил первую шайбу в КХЛ

«Динамо» Мн — «Йокерит»: Кристиан Весалайнен забросил первую шайбу в КХЛ
Хоккей / КХЛ

Нападающий «Йокерита» Кристиан Весалайнен, арендованный до конца сезона у «Виннипег Джетс», отметился первым голом в Континентальной хоккейной лиге. Это произошло в выездной игре с минским «Динамо».

Посмотреть видео гола можно на официальном сайте КХЛ.

19-летний Весалайнен, являющийся кандидатом на поездку на молодёжный чемпионат мира, провёл за «Виннипег» в нынешнем регулярном чемпионате пять матчей за основную команду, записав в свой актив одну результативную передачу при показателе полезности «+1». В среднем хоккеист проводил на льду около семи минут за игру.

В 8 матчах АХЛ за «Манитобу Муз» Весалайнен сумел набрать 8 (3+5) очков, заработав показатель полезности «+1» и получив две минуты штрафа.

Несколько дней назад «Йокерит» приобрёл права на Весалайнена у петербургского СКА.

Курри: «Йокерит» благодарен СКА, что они согласились отдать права на Весалайнена
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