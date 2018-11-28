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«Витязь» — СКА: Игорь Головков сошёлся в кулачном бою с Романом Рукавишниковым

«Витязь» — СКА: Игорь Головков сошёлся в кулачном бою с Романом Рукавишниковым
Хоккей

Защитник СКА Роман Рукавишников сошёлся в кулачном бою с коллегой по амплуа Игорем Головковым, представляющим «Витязь», в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

По итогам драки, которая произошла в ходе второго периода, оба хоккеиста получили по пять минут штрафа за грубость. Рукавишников жёстким приёмом остановил форварда Алексея Макеева, что не понравилось Головкову.

Видео драки с участием Рукавишникова и Головкова можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

В первом периоде нападающий «Витязя» Александр Сёмин подрался с защитником СКА Андреем Зубаревым. Хоккеист «армейцев» вступился за своего капитана Евгения Кетова, которого жёстко встретил хоккеист подмосковной команды.

«Витязь» — СКА: Александр Сёмин подрался с Андреем Зубаревым
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