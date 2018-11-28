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Московское «Динамо» всухую обыграло «Слован», Шипачёв набрал два очка

Московское «Динамо» всухую обыграло «Слован», Шипачёв набрал два очка
Хоккей / КХЛ

Московское «Динамо» обыграло «Слован» со счётом 3:0 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который состоялся в столице России.

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Первый период не порадовал болельщиков заброшенными шайбами, а в начале второго игрового отрезка хозяева вышли вперёд благодаря голу Ивана Игумнова, заменившего в составе травмированного Микса Индрашиса. Вадим Шипачёв укрепил преимущество бело-голубых, реализовав численное преимущество за 29 секунд до второго перерыва. В третьем периоде Юусо Хиетанен в третий раз огорчил клуб из Братиславы. Голкипер московского клуба Александр Ерёменко сохранил ворота в неприкосновенности.

Подопечные Владимира Крикунова продлили победную серию до трёх матчей, а команда Владимира Орсага уступила в пятой игре подряд.

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
28 ноября 2018, среда. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
3 : 0
0:0, 2:0, 1:0
Слован
Братислава
1:0 – Игумнов (Миронов, Брюквин) – 22:27 (5x5), 2:0 – Шипачёв (Кагарлицкий, Макаров) – 39:31 (5x4), 3:0 – Хиетанен (Кагарлицкий, Шипачёв) – 52:14 (5x5)
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