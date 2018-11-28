Московское «Динамо» всухую обыграло «Слован», Шипачёв набрал два очка

Московское «Динамо» обыграло «Слован» со счётом 3:0 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который состоялся в столице России.



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Первый период не порадовал болельщиков заброшенными шайбами, а в начале второго игрового отрезка хозяева вышли вперёд благодаря голу Ивана Игумнова, заменившего в составе травмированного Микса Индрашиса. Вадим Шипачёв укрепил преимущество бело-голубых, реализовав численное преимущество за 29 секунд до второго перерыва. В третьем периоде Юусо Хиетанен в третий раз огорчил клуб из Братиславы. Голкипер московского клуба Александр Ерёменко сохранил ворота в неприкосновенности.



Подопечные Владимира Крикунова продлили победную серию до трёх матчей, а команда Владимира Орсага уступила в пятой игре подряд.

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.