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Минское «Динамо» проиграло «Йокериту», потерпев четвёртое поражение подряд

Минское «Динамо» проиграло «Йокериту», потерпев четвёртое поражение подряд
Хоккей / КХЛ

«Йокерит» обыграл минское «Динамо» со счётом 4:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который состоялся в столице Беларуси.

Команды обменялись заброшенными шайбами к 6-й минуте — на гол Джеффа Плэтта минчане ответили результативным броском Дмитрия Буйницкого. Стив Мозес вывел гостей вперёд, а во втором периоде преимущество финской команды укрепили Кристиан Весалайнен, забросивший первую шайбу в КХЛ, и Ессе Йоэнсуу. Весалайнен провёл дебютный матч в КХЛ, он был арендован до конца сезона у клуба Национальной хоккейной лиги «Виннипег Джетс».

Подопечные Андрея Сидоренко потерпели четвёртое поражение подряд, а финский клуб прервал серию из двух поражений.

КХЛ - регулярный чемпионат
28 ноября 2018, среда. 19:30 МСК
Динамо Мн
Минск
1 : 4
1:2, 0:2, 0:0
Йокерит
Хельсинки
0:1 – Плэтт (Мозес, Столлери) – 05:24 (5x5), 1:1 – Буйницкий (Готовец, Хауден) – 06:26 (5x5), 1:2 – Мозес (Лауридсен, Ниеми) – 13:57 (5x5), 1:3 – Весалайнен (Лепистё) – 30:11 (5x4), 1:4 – Йоэнсуу (Маннинен, О'Нилл) – 31:07 (5x5)
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