Минское «Динамо» проиграло «Йокериту», потерпев четвёртое поражение подряд

«Йокерит» обыграл минское «Динамо» со счётом 4:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который состоялся в столице Беларуси.



Команды обменялись заброшенными шайбами к 6-й минуте — на гол Джеффа Плэтта минчане ответили результативным броском Дмитрия Буйницкого. Стив Мозес вывел гостей вперёд, а во втором периоде преимущество финской команды укрепили Кристиан Весалайнен, забросивший первую шайбу в КХЛ, и Ессе Йоэнсуу. Весалайнен провёл дебютный матч в КХЛ, он был арендован до конца сезона у клуба Национальной хоккейной лиги «Виннипег Джетс».

Подопечные Андрея Сидоренко потерпели четвёртое поражение подряд, а финский клуб прервал серию из двух поражений.