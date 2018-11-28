Крикунов: Кагарлицкий говорил, что играл в меньшинстве. Я относился с недоверием

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов подвёл итоги домашнего матча со «Слованом» (3:0).

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«Сегодня была не лучшая наша игра в этом сезоне. «Динамо» было немного тяжёлое. Мы ещё не выигрывали три игры подряд — теперь выиграли. Серьёзно настраивались на эту игру. Опять хорошо сыграл Ерёменко, выручил нас в некоторых моментах. Довели игру до победы. Молодцы. Все ребята старались, отработали от начала до конца.



Игра Игумнова? Нормально вписался во второе звено, они же играли уже с Брюквиным. Кубок выигрывали в Балашихе. Индрашис выбыл на месяц. Серьёзная потеря, потому что он опытный игрок центральной оси. Посмотрим, насколько хватит тех ребят, кого поставили. Чемпионат очень тяжёлый, всё время идут игры, игры. Когда «скамейка» короткая, нужно молодёжь подтягивать. У нас есть пятое звено на всякий случай, но молодые. Они одну игру играют, на следующую им надо давать отдыхать.



Вторая подряд победа на ноль? И Ерёменко хорошо играет, и защитники, и фарт за нас. Пару раз шайба пролетала за спиной вратаря, но попала в штангу. Тут всё вместе. Кто сыграет в воротах в следующем матче? Скорее всего, Бочаров.



Почему не играет Вишневский? Мы побеждаем, играем на ноль. Пусть ждёт момента. Травмированные у нас возвращаются. Закриссон сыграет или с «Торпедо», или через один матч.



Кагарлицкого мы используем в меньшинстве? Он всё время мне говорил, что играл в меньшинстве. Я как-то относился с недоверием, но жизнь заставила его поставить. Шипачёв тоже всё время играл. И они на самом деле хорошо играют», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.