Алексеев: ребята уже шутят, что звено Шипачёва — это проклятье

Нападающий московского «Динамо» Андрей Алексеев поделился мнением о матче со «Слованом» (3:0).



«Три победы подряд говорят о том, что мы нашли свою игру? Ну да, можно так говорить. Видно, что игра улучшилась, поэтому и результат пришёл. Все ребята стараются, нам нужно подниматься как можно выше в таблице, набирать очки. Мы поняли, куда стремимся. Сегодня Ерёменко опять выручил нас, держал в тонусе. Спасибо ему за эту победу.



Две игры подряд на ноль? У Ерёмы надо спросить, что он там ест. Может, изменил что-то? Стоит как стена с иностранными командами. Помочь ему обогнать Кошечкина? Конечно поможем.



Я уже пятый крайний нападающий, который пытается закрепиться в звене Шипачёва? Ребята уже шутят, что звено Шипачёва — это проклятье. В этой тройке забивают только они с Кагарлицким, а больше никто не может забить. Закрепиться до конца сезона? Всё будет зависеть от моей игры. Если я буду работать над собой, то придут и голы. Но главное — это победа команды», — передаёт слова Алексеева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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