Данис Зарипов пострижётся налысо, если на матче с «Северсталью» будет аншлаг

Нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов пообещал постричься налысо, если на домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ с «Северсталью» (3 декабря) будет аншлаг.

Видеообращение Зарипова доступно в «инстаграме» «Ак Барса».



«Как решился на челлендж с болельщиками «Ак Барса»? Здесь вопросы к медийной группе клуба. Когда мне озвучили проект, я, не стесняясь, поддержал его. Всё во благо результата команды и для того, чтобы болельщики приходили к нам, заполняли дворец.



Сколько людей должно прийти, чтобы я ещё и бороду сбрил? Вы меня в тупик поставили этим вопросом. Побрить бороду — это не так сложно, как постричься налысо. В последний раз я налысо стригся в школе. Тут есть за что побороться», — приводит слова Зарипова официальный сайт казанской команды.