И. Воробьёв: отсутствие Якупова — внутрикомандное дело

Главный тренер СКА Илья Воробьёв подвёл итоги выездного матча с «Витязем» (6:0).



«В первом периоде было несколько удалений — выстояли, хорошо отыграли в меньшинстве. Неплохая командная работа. Дальше вошли во вкус и довели игру до победы.



У СКА новая тактика — нахватать удалений и вымотать соперника? Такой тактики нет, но в последних играх так получалось. Героически выстояли, потом всё удачно сложилось.



Якупов не играл из-за ротации или травмы? Это внутрикомандые дела, могут быть разные ситуации: ротация, повреждения, семейные обстоятельства. Мы сильно не распространяемся по этому поводу.



Мне понравились действия команды и в атаке, и в обороне. Хорошо сыграли впереди и, самое главное, не забывали про защиту.



Раз Сёмин выходил в большинстве — значит, хорошо играл. Парень прогрессирует, рады за него», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Роман Тузов.

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