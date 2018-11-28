Белов: «Витязь» проиграл СКА по всем статьям, трудно о чём-то говорить

Главный тренер «Витязя» Валерий Белов подвёл итоги домашнего матча со СКА (0:6) в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги.



«Хочу поздравить команду противника с победой. Честно говоря, сейчас трудно о чём-то говорить. Проиграли по всем статьям. СКА был сильнее, мастеровитее. Соперник очень хорошо сыграл в атаке. Мы просто не справились с этим. Если мы подолгу оборонялись, не могли отобрать шайбу, то, естественно, в нападении ничего не получалось. Надо сделать правильные выводы и готовиться к важным матчам с прямыми конкурентами.



Планируем, что Ортио будет играть в пятницу. Немного приболел, дали ему подлечиться, отдохнуть», — передаёт слова Белова корреспондент «Чемпионата» Роман Тузов.

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