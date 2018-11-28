Кокарев — после 0:6 в игре со СКА: не сказал бы, что соперник из другой лиги

Капитан «Витязя» Денис Кокарев подвёл итоги матча со СКА (0:6).



«Трудно что-то сказать. Слабо сыграли в атаке, создали мало моментов. Вообще в той зоне мало играли. Надо сделать правильные выводы из этой игры и готовиться к следующему, очень важному матчу. Да в принципе и сегодня был многозначащий матч, но не получилось. Спасибо болельщикам, очень хорошо нас поддерживали.



Что касается большого количества стычек — это хоккей, такое бывает, все стараются жёстко играть.



СКА — из другой лиги? Да нет, даже по этому матчу так сказать нельзя. В начале игры мы не реализовали большинство, у меня был хороший момент, надо было решать. Тут без разницы — 0:6 или 0:1. Надо сделать правильные выводы.



Мыслей не выкладываться не было. Такого никогда не бывает. Все стараются каждую смену работать, но не всегда это получается. Плохо, что и в движении сегодня уступали. Каждый должен покапаться прежде всего в себе.



Не думаем о том, что «Динамо» зашло в восьмёрку, концентрируемся на своей игре, чтобы улучшить её», — передаёт слова Кокарева корреспондент «Чемпионата» Роман Тузов.

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