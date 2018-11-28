Кузьменко: Барабанов мог обидеться, если бы я не забил с его передачи

Нападающий СКА Андрей Кузьменко поделился мнением об игре с «Витязем» (6:0).



«Каждую игру выходим биться от начала до конца. Сегодня смогли реализовать многочисленные моменты. Хорошо, что не успокоились после первой шайбы и забили ещё. Здорово, что не пропустили, ничего не дали создать сопернику, кроме момента в последней смене, когда наш игрок неудачно сыграл.



Спасибо Барабанову за передачу, там было грех не забить. Он бы обиделся, если бы я не забросил. Бывальцев переживал, что не получалось забить. Слава богу, что наконец-то забросил сегодня.

Видео гола Кузьменко можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.



Перед третьим периодом была установка не расслабляться, чтобы Магнус Хелльберг отыграл на ноль. Он провёл хороший матч, выручал, когда было нужно.



Честно, не знаю первый ли раз забил каждый хоккеист из нашей тройки», — передаёт слова Кузьменко корреспондент «Чемпионата» Роман Тузов.