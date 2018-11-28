ЦСКА сыграет с «Салаватом Юлаевым» в ретроформе в честь юбилея Анатолия Тарасова

Президент ЦСКА Игорь Есмантович сообщил, что «армейцы» проведут матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Салаватом Юлаевым» в ретроформе в честь юбилея легендарного тренера Анатолия Тарасова. 10 декабря ему бы исполнилось 100 лет.
«Мы пытаемся пригласить Александру Пахмутову вместе с друзьями. Подача игры будет немножко в ретро, будут автограф-сессии ветеранов, сыграем в ретроформе, которая придаст этому матчу дух нашего хоккейного мэтра», — цитирует Есмантовича ТАСС.
Месяц назад президент ЦСКА сообщил, что у клуба есть желание провести матч с клубом Национальной хоккейной лиги в честь юбилея Тарасова.
Матч ЦСКА — «Салават Юлаев» пройдёт в Москве 9 декабря, начало встречи — в 17:30 мск.
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