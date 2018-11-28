Александр Ерёменко повторил рекорд чемпионатов России по количеству сухих матчей

Московское «Динамо» обыграло «Слован» со счётом 3:0 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который состоялся в столице России.

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Голкипер московского «Динамо» Александр Ерёменко отразил 23 броска и записал на свой счёт «сухарь». Опытный вратарь в 60-й раз отыграл на ноль в составе бело-голубых, к тому же это его 87-й «сухарь» в чемпионатах России. Ерёменко стал рекордсменом отечественных чемпионатов по играм на ноль наряду с голкипером магнитогорского «Металлурга» Василием Кошечкиным. При этом 38-летний Ерёменко оставил ворота в неприкосновенности во второй раз подряд и в третий — за последние две недели.

Кроме того, Ерёменко (в возрасте 38 лет и 7 месяцев) обновил рекорд бело-голубых в номинации «самый взрослый шат-аут в истории чемпионатов России».