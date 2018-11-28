В. Сёмин: впервые вышел в большинстве СКА, немного потряхивало

Защитник СКА Владислав Сёмин подвёл итоги выездного матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Витязем» (6:0).



«Команда в хорошем настроении. Дали пару выходных. Думаю, отыграли выездную серию, как должны были. Единственное — не совсем получилась игра с ЦСКА. А в целом очень хорошо съездили.



Впервые сегодня выходил в большинстве, немного потряхивало. Но все поддерживают, уже третью игру не удаляюсь.



В паузе перед следующим матчем немного отдохнём, восстановимся и будем заряжены на домашнюю серию», — передаёт слова Сёмина корреспондент «Чемпионата» Роман Тузов.

«Витязь» потерпел второе поражение подряд, клуб из Санкт-Петербурга выиграл в седьмой раз за последние восемь матчей.