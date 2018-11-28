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В. Сёмин: впервые вышел в большинстве СКА, немного потряхивало

В. Сёмин: впервые вышел в большинстве СКА, немного потряхивало
Хоккей / КХЛ

Защитник СКА Владислав Сёмин подвёл итоги выездного матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Витязем» (6:0).

«Команда в хорошем настроении. Дали пару выходных. Думаю, отыграли выездную серию, как должны были. Единственное — не совсем получилась игра с ЦСКА. А в целом очень хорошо съездили.

Впервые сегодня выходил в большинстве, немного потряхивало. Но все поддерживают, уже третью игру не удаляюсь.

В паузе перед следующим матчем немного отдохнём, восстановимся и будем заряжены на домашнюю серию», — передаёт слова Сёмина корреспондент «Чемпионата» Роман Тузов.

«Витязь» потерпел второе поражение подряд, клуб из Санкт-Петербурга выиграл в седьмой раз за последние восемь матчей.

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