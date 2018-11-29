Евгений Дадонов забросил 10-ю шайбу в сезоне

Российский нападающий клуба НХЛ «Флорида Пантерз» Евгений Дадонов отметился 10-й заброшенной шайбой в нынешнем сезоне. В домашней встрече с «Анахайм Дакс» (идёт 2-й период, счёт равный — 2:2) он поразил ворота соперника на 30-й минуте. Ассистентами выступили Джонатан Юбердо и Кейт Яндл.

Эта шайба стала 23-м очком Дадонова в 23 матчах текущего сезона. Всего в НХЛ он отметился 108 (48+60) баллами за результативность в 152 матчах.

Видео взятия ворот в исполнении Дадонова также доступно для просмотра на официальном сайте НХЛ.

Напомним, в 74 матчах регулярного чемпионата-2017/18 29-летний Дадонов набрал 65 (28+37) очков при показателе полезности «+10».

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19