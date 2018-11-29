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Шайба Дадонова не помогла «Флориде» обыграть «Анахайм»

Шайба Дадонова не помогла «Флориде» обыграть «Анахайм»
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Флорида Пантерз» на домашнем льду уступил «Анахайм Дакс» — 2:3.

Гости открыли счёт на 15-й секунде усилиями Джоша Мэнсона. В первой половине второго периода «пантеры» не только отыгрались, но и вышли вперёд – отличились Аарон Экблад и Евгений Дадонов. Впоследствии нападающий «уток» Ник Ритчи восстановил равновесие, а на 59-й минуте забил победную шайбу.

На счету Дадонова показатель полезности «-1» и 5 бросков в створ за 18 минут и 44 секунды, проведённых на льду. У Богдана Киселевича «-1» за 16.29.

Для «Флориды» это 4-е поражение в 5 последних встречах. Команда с 22 очками занимает 15-е место в турнирной таблице Восточной конференции. На счету «Анахайма», наоборот, 4 победы в 5 матчах, «утки» (29) – 6-е на Западе.

НХЛ - регулярный чемпионат
29 ноября 2018, четверг. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
2 : 3
0:1, 2:1, 0:1
Анахайм Дакс
Анахайм
0:1 – Мэнсон (Гиббонс, Рауни) – 00:15 (5x5), 1:1 – Экблад (Барков, Юбердо) – 23:01 (5x5), 2:1 – Дадонов (Юбердо, Яндл) – 29:23 (5x4), 2:2 – Ритчи (Петтерссон, Хенрик) – 32:28 (5x5), 2:3 – Ритчи (Гецлаф) – 58:32 (5x5)
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