Шайба Дадонова не помогла «Флориде» обыграть «Анахайм»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Флорида Пантерз» на домашнем льду уступил «Анахайм Дакс» — 2:3.

Гости открыли счёт на 15-й секунде усилиями Джоша Мэнсона. В первой половине второго периода «пантеры» не только отыгрались, но и вышли вперёд – отличились Аарон Экблад и Евгений Дадонов. Впоследствии нападающий «уток» Ник Ритчи восстановил равновесие, а на 59-й минуте забил победную шайбу.

На счету Дадонова показатель полезности «-1» и 5 бросков в створ за 18 минут и 44 секунды, проведённых на льду. У Богдана Киселевича «-1» за 16.29.

Для «Флориды» это 4-е поражение в 5 последних встречах. Команда с 22 очками занимает 15-е место в турнирной таблице Восточной конференции. На счету «Анахайма», наоборот, 4 победы в 5 матчах, «утки» (29) – 6-е на Западе.