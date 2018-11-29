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«Сент-Луис» отыгрался с 0:3, но уступил «Детройту», у Тарасенко — гол

«Сент-Луис» отыгрался с 0:3, но уступил «Детройту», у Тарасенко — гол
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис Блюз» на выезде уступил «Детройт Ред Уингз» — 3:4 (0:0, 2:3, 1:1).

К 31-й минуте хозяева вели со счётом 3:0 – отличились Томас Ванек, Андреас Атанасиу и Тайлер Бертуцци. Гостям удалось отыграться к середине третьего периода – дубль оформил Дэвид Перрон, ещё одна шайба в активе Владимира Тарасенко. И всё же «Детройт» взял верх после того, как Бертуцци оформил дубль.

На счету Тарасенко два броска в створ и один силовой приём за 18 минут и 42 секунды, проведённых на льду (3.16 – в большинстве). У Ивана Барбашёва «-2» и 33% выигранных вбрасываний за 10.43 (0.44 — в меньшинстве). Никита Сошников остался на скамейке запасных.

НХЛ - регулярный чемпионат
29 ноября 2018, четверг. 03:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
4 : 3
0:0, 3:2, 1:1
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 – Ванек (Нюквист, де ла Роуз) – 24:22 (5x5), 2:0 – Атанасиу (Грин, Ванек) – 27:17 (5x5), 3:0 – Бертуцци (Гленденинг, Грин) – 31:04 (5x5), 3:1 – Перрон (Пьетранджело) – 33:37 (5x4), 3:2 – Тарасенко (О'Райлли, Данн) – 35:16 (5x4), 3:3 – Перрон (Фаббри, Шенн) – 48:04 (5x5), 4:3 – Бертуцци (Расмуссен) – 53:07 (5x5)
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