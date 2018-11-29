«Сент-Луис» отыгрался с 0:3, но уступил «Детройту», у Тарасенко — гол

В очередном матче игрового дня регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис Блюз» на выезде уступил «Детройт Ред Уингз» — 3:4 (0:0, 2:3, 1:1).

К 31-й минуте хозяева вели со счётом 3:0 – отличились Томас Ванек, Андреас Атанасиу и Тайлер Бертуцци. Гостям удалось отыграться к середине третьего периода – дубль оформил Дэвид Перрон, ещё одна шайба в активе Владимира Тарасенко. И всё же «Детройт» взял верх после того, как Бертуцци оформил дубль.

На счету Тарасенко два броска в створ и один силовой приём за 18 минут и 42 секунды, проведённых на льду (3.16 – в большинстве). У Ивана Барбашёва «-2» и 33% выигранных вбрасываний за 10.43 (0.44 — в меньшинстве). Никита Сошников остался на скамейке запасных.