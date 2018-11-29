Дубли Тавареса и Мэттьюса помогли «Торонто» победить «Сан-Хосе»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» на домашнем льду одержал победу над «Сан-Хосе Шаркс» — 5:3.

Дублями в составе канадского клуба отметились Джон Таварес и вернувшийся после травмы Остон Мэттьюс. Ещё один гол на счету Патрика Марло. Ассистентский хет-трик оформил Митчелл Марнер. В составе «акул» отличились Тошаш Гертл, Джо Павелски и Мелькер Карлссон.

Российский защитник «Торонто» Никита Зайцев нанёс бросок по воротам, заработал показатель полезности «+1» и сделал 2 блок-шота за 20.31 на льду. У Игоря Ожиганова «-1» и 2 броска за 16.12.

«Торонто» одержал третью победу подряд и вышел на второе место в турнирной таблице Восточной конференции (36 очков). «Акулы» уступили третий раз подряд, они (29) – пятые на Западе.