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Дубли Тавареса и Мэттьюса помогли «Торонто» победить «Сан-Хосе»

Дубли Тавареса и Мэттьюса помогли «Торонто» победить «Сан-Хосе»
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» на домашнем льду одержал победу над «Сан-Хосе Шаркс» — 5:3.

Дублями в составе канадского клуба отметились Джон Таварес и вернувшийся после травмы Остон Мэттьюс. Ещё один гол на счету Патрика Марло. Ассистентский хет-трик оформил Митчелл Марнер. В составе «акул» отличились Тошаш Гертл, Джо Павелски и Мелькер Карлссон.

Российский защитник «Торонто» Никита Зайцев нанёс бросок по воротам, заработал показатель полезности «+1» и сделал 2 блок-шота за 20.31 на льду. У Игоря Ожиганова «-1» и 2 броска за 16.12.

«Торонто» одержал третью победу подряд и вышел на второе место в турнирной таблице Восточной конференции (36 очков). «Акулы» уступили третий раз подряд, они (29) – пятые на Западе.

НХЛ - регулярный чемпионат
29 ноября 2018, четверг. 03:30 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
5 : 3
3:1, 1:1, 1:1
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 – Таварес (Мэттьюс, Марнер) – 03:38 (5x4), 1:1 – Гертл (Лабанк, Кутюр) – 10:40 (5x4), 2:1 – Мэттьюс (Райлли, Марнер) – 11:19 (5x4), 3:1 – Таварес (Марнер, Хайман) – 19:42 (5x5), 4:1 – Марло (Эннис, Юнссон) – 21:53 (5x4), 4:2 – Павелски (Бёрнс, Кутюр) – 24:18 (5x4), 5:2 – Мэттьюс (Юнссон, Капанен) – 50:59 (5x5), 5:3 – Карлссон (Донской, Кейн) – 58:02 (5x5)
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