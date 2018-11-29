Мэттьюс — о контрактной ситуации Нюландера: часики тикают

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс поделился мнением о контрактной ситуации одноклубника Вильяма Нюландера.

«Определённо, мы все надеемся, что Вильям подпишет контракт и присоединится к команде. Нюландер — большая часть «Торонто». Часики тикают. Надеюсь, что ситуация разрешится, потому что мы хотим видеть его в команде. Насколько я его знаю, он тоже хочет быть в команде», — цитирует Мэттьюса Sportsnet.

Если договор не будет подписан до 1 декабря, то Нюландер не сможет играть в НХЛ в нынешнем сезоне. «Торонто» задрафтовал Нюландера, сына бывшего игрока НХЛ Микаэля Нюландера, под восьмым номером драфта в 2014 году. В регулярных чемпионатах НХЛ на счету форварда 135 (48+87) очков в 185 матчах, а также 8 (2+6) — в 13 играх плей-офф.