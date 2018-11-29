Сервисмен «Торонто» помог команде забить гол в игре с «Сан-Хосе»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» на домашнем льду одержал победу над «Сан-Хосе Шаркс» — 5:3.

Третья шайба команды Майка Бэбкока была забита при содействии сотрудника технического персонала «Лифс». У нападающего Митчелла Марнера сломалась клюшка, и канадский форвард бросился к скамейке запасных за инвентарём. Сервисмен команды незамедлительно передал ему новую клюшку. Митчелл молниеносно ускорился по правому флангу, получил шайбу и точной передачей нашёл Джона Тавареса у пустых ворот «Шаркс».

Видео гола также можно посмотреть на официальном канале Sportsnet в YouTube.

Российский защитник «Торонто» Никита Зайцев нанёс бросок по воротам, заработал показатель полезности «+1» и сделал 2 блок-шота за 20.31 на льду. У Игоря Ожиганова «-1» и 2 броска за 16.12.



«Торонто» одержал третью победу подряд и вышел на второе место в турнирной таблице Восточной конференции (36 очков). «Акулы» уступили третий раз подряд, они (29) – пятые на Западе.